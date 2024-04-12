Клопп: Чи зможемо виграти в Аталанти 3:0? Гадки не маю

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вважає, що мерсисайдці мають шанси перемогти в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Аталанти.

Слова німецького фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Чи можемо ми виграти в Бергамо? Так, якщо добре зіграємо. Чи зможемо виграти 3:0? Гадки не маю. Зараз ми повинні відновитися. Ми повинні відчувати себе дуже, дуже погано. Це важливо. Це був поганий виступ, ось так", — сказав Клопп.