Клопп: Чи зможемо виграти в Аталанти 3:0? Гадки не маю

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вважає, що мерсисайдці мають шанси перемогти в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Аталанти.
Слова німецького фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.
"Чи можемо ми виграти в Бергамо? Так, якщо добре зіграємо. Чи зможемо виграти 3:0? Гадки не маю. Зараз ми повинні відновитися. Ми повинні відчувати себе дуже, дуже погано. Це важливо. Це був поганий виступ, ось так", — сказав Клопп.
🔴 Klopp: “Can we win in Bergamo? Yes if we play good. Can we win 3-0? I have no idea”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2024
“Now we have to recover. We must feel really but really bad. It’s important. That was a bad performance, that’s how it is”. pic.twitter.com/n6GrMlVFWJ
Матч-відповідь Аталанта - Ліверпуль відбудеться 18 квітня в Бергамо, на стадіоні "Атлеті Адзуррі д'Італія". Початок — о 22:00 за київським часом.
Зазначимо, що також відбулись перші матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій, зокрема Астон Вілла виявилась сильнішою за Лілль.