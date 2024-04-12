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Клопп: Чи зможемо виграти в Аталанти 3:0? Гадки не маю

Сьогодні 12:14 79 0
Клопп: Чи зможемо виграти в Аталанти 3:0? Гадки не маю
Фото: Getty Images
#Аталанта, #Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вважає, що мерсисайдці мають шанси перемогти в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Аталанти.

Слова німецького фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Чи можемо ми виграти в Бергамо? Так, якщо добре зіграємо. Чи зможемо виграти 3:0? Гадки не маю. Зараз ми повинні відновитися. Ми повинні відчувати себе дуже, дуже погано. Це важливо. Це був поганий виступ, ось так", — сказав Клопп.

Матч-відповідь Аталанта - Ліверпуль відбудеться 18 квітня в Бергамо, на стадіоні "Атлеті Адзуррі д'Італія". Початок — о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що також відбулись перші матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій, зокрема Астон Вілла виявилась сильнішою за Лілль.

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