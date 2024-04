Клопп: Чи зможемо виграти в Аталанти 3:0? Гадки не маю

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вважає, що мерсисайдці мають шанси перемогти в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Аталанти.

Слова німецького фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

🔴 Klopp: “Can we win in Bergamo? Yes if we play good. Can we win 3-0? I have no idea”.



“Now we have to recover. We must feel really but really bad. It’s important. That was a bad performance, that’s how it is”. pic.twitter.com/n6GrMlVFWJ