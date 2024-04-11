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Чеферін: Я отримував погрози через Суперлігу

Вчора 23:15 101 0
Чеферін: Я отримував погрози через Суперлігу
#Суперліга, #Александер Чеферін

Джерело - Infolibre.

Президент УЄФА Александр Чеферін отримував прямі та не прямі погрози через новий єврокубковий турнір.

Про це функціонер сказав в інтерв'ю виданню Infolibre.

"Так, прямі та непрямі погрози, але також була пропозиція. Погрози були такими: "ми сильні й впливові, ми будемо судитися з вами, ви будете відкривати кримінальні справи, ви не знаєте, з ким маєте справу". І подібні. І пропозиція була пересісти на іншу сторону. Все це почула моя дружина, яка була зі мною в машині, коли мені телефонували", - заявив Чеферін.

Нагадаємо, що словенець більше не балотуватиметься на пост президента УЄФА.

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