Чеферін: Я отримував погрози через Суперлігу

Президент УЄФА Александр Чеферін отримував прямі та не прямі погрози через новий єврокубковий турнір.

Про це функціонер сказав в інтерв'ю виданню Infolibre.

"Так, прямі та непрямі погрози, але також була пропозиція. Погрози були такими: "ми сильні й впливові, ми будемо судитися з вами, ви будете відкривати кримінальні справи, ви не знаєте, з ким маєте справу". І подібні. І пропозиція була пересісти на іншу сторону. Все це почула моя дружина, яка була зі мною в машині, коли мені телефонували", - заявив Чеферін.