В Іспанії звільнили журналіста через жарт на адресу молодої зірки Барселони

Джерело - BBC.

Іспанський телеканал Movistar звільнив журналіста Хермана Бургоса через образливу заяву на адресу юної зірки Барселони Ламіна Ямала.

Про це повідомляє BBC.

Cкандал відбувся перед поєдинком каталонців проти ПСЖ. Під час розминки Ямала, коли він набивав м'яч, журналіст заявив, що гравцю треба добре працювати з м'ячем, інакше він "опиниться біля світлофора". Цей коментар викликав бурхливі емоції у коментарях. Бургос натякнув на бродячих вуличних артистів, які жонглюють в Іспанії біля світлофорів, очікуючи отримати від водіїв гроші.

Зазначимо, що Бургос є колишнім футболістом, провів 35 матчів за збірну Аргентини, а також працював у штабі Дієго Сімеоне.

Ламін Ямал дебютував у Ла Лізі, 29 квітня 2023 року, вийшовши на заміну у поєдинку проти Реал Бетіс. В цьому поєдинку він став наймолодшиим гравцем в історії Барселони у Ла Лізі – на той момент йому було 15 років.