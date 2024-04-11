Головне
Чемпіон Європи з боксу працює охоронцем у школі, його зміна триває 12 годин
Сьогодні 11:50 617
Мудрика продають в Арсенал, Лунін помиляється, а Миколенко зміцнює позиції: як там наші зіграли
Сьогодні 16:11 280
Музичук зазнала поразки від Чжуньї в 6 турі Турніру претенденток-2024
Сьогодні 14:23 267
Здалася їм та оборона, або Як українці вирішували долю головного єврокубка: 6 висновків після перших матчів 1/4 ЛЧ
Сьогодні 13:15 260
Ліверпуль прийме Аталанту, Бенфіка зіграє з Марселем: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:05 335
Жирона знову визнала Довбика найкращим гравцем місяця
Сьогодні 01:12 9581
Атлетико мінімально переміг Боруссію в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 6061
Барселона на виїзді здолала ПСЖ у видовищному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 13095
Дніпро взяв реванш у Черкаських Мавп у другій півфінальній грі Суперліги
Вчора 19:47 2788
Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло
Вчора 17:56 33051 4
Прямі трансляції
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 17:28 74
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 16:43 348
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 16:21 95
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 16:30 528
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 02:46 267
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 01:33 425
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 966
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 12:08 1231
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 10:01 1045
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
06.04.2024 09:54 711

Агент Волошина підтвердив зацікавленість з боку Страсбура

Сьогодні 17:47 49 0
Агент Волошина підтвердив зацікавленість з боку Страсбура
#Динамо Київ, #Страсбур, #Назар Волошин

Джерело - Український футбол.

Агент FAMK Group Микита Швець, який представляє інтереси вінгера Динамо Назара Волошина, підтвердив інтерес до українця з боку французького Страсбура.

Про це Швець розповів порталу Український Футбол.

"Так, ця інформація відповідає дійсності, Страсбур проявляє досить суттєвий інтерес. Назар теж зацікавлений. Офіційних контактів між клубами поки що не було. Вже влітку буде якась конкретика", — заявив Швець.

Зазначимо, що Страсбуром володіє компанія BlueCo, якій також належить Челсі. Команду очолює легендарний французький півзахисник Патрік Вієйра. За 6 турів до кінця чемпіонату Франції Страсбур посідає 12 місце в турнірній таблиці, випереджаючи зону перехідних матчів на 7 очок. 

Волошин цього сезону став одним з відкриттів у складі Динамо. На його рахунку 7 голів та 3 асисти у 23 матчах сезону-2023/24. Нагадаємо, в останньому матчі Динамо з 20-річним вінгером у складі зіграло внічию з ЛНЗ. Для Андрія це був перший вихід у стартовому складі "біло-синіх" після відновлення від травми.

Коментарі ()
Популярне зараз
Український футболіст розповів про те, як опинився на фронті Український футболіст розповів про те, як опинився на фронті 27461 5
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 22260
Жирона знову визнала Довбика найкращим гравцем місяця Жирона знову визнала Довбика найкращим гравцем місяця 9581
Барселона на виїзді здолала ПСЖ у видовищному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона на виїзді здолала ПСЖ у видовищному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 13095
Матч під звуки вибухів і польоту ракет: суворі реалії аматорського футболу Харкова Матч під звуки вибухів і польоту ракет: суворі реалії аматорського футболу Харкова 9120 2
У Реброва 14-та зарплата серед усіх тренерів на Євро-2024 У Реброва 14-та зарплата серед усіх тренерів на Євро-2024 11106 4
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15311
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 107006
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 322745
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38300
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39988
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166761 1