Джерело - Український футбол.

Агент FAMK Group Микита Швець, який представляє інтереси вінгера Динамо Назара Волошина, підтвердив інтерес до українця з боку французького Страсбура.

Про це Швець розповів порталу Український Футбол.

"Так, ця інформація відповідає дійсності, Страсбур проявляє досить суттєвий інтерес. Назар теж зацікавлений. Офіційних контактів між клубами поки що не було. Вже влітку буде якась конкретика", — заявив Швець.

Зазначимо, що Страсбуром володіє компанія BlueCo, якій також належить Челсі. Команду очолює легендарний французький півзахисник Патрік Вієйра. За 6 турів до кінця чемпіонату Франції Страсбур посідає 12 місце в турнірній таблиці, випереджаючи зону перехідних матчів на 7 очок.

Волошин цього сезону став одним з відкриттів у складі Динамо. На його рахунку 7 голів та 3 асисти у 23 матчах сезону-2023/24. Нагадаємо, в останньому матчі Динамо з 20-річним вінгером у складі зіграло внічию з ЛНЗ. Для Андрія це був перший вихід у стартовому складі "біло-синіх" після відновлення від травми.