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07.04.2024 07:40 960

Фільм про Шахтар номінований на найвищу телевізійну нагороду в США

Сьогодні 14:15 138 0
Фільм про Шахтар номінований на найвищу телевізійну нагороду в США
#Шахтар, #Володимир Мула

Джерело - Чемпіон.

Документальний фільм українського режисера Володимира Мули Football must go on може отримати найвищу американську телевізійну нагороду Sports Emmy Awards — аналога Оскара від Американської кіноакадемії.

У мінісеріалі на 4 серії розповідається про шлях донецького Шахтаря в Лізі чемпіонів сезону-2022/23 в контексті війни України з Росією. Конкурентами стрічки Мули, знятої в партнерстві з британцем Алексом Ґейлом, будуть проєкти від "Netflix" ("Formula 1: Drive to Survive", "Quarterback") та по одному від "Apple TV" (Monster Factory) та "HBO Max" ("Hard Knocks"). 

"Якби мені коли-небудь сказали, що моя праця буде номінована на "Еммі" — я б зомлів тієї ж миті! Дуже важливо бути поміченим на такому рівні. Шкода лише, що такою високою ціною. Це буде дуже добра нагода ще раз нагадати світові про Україну", – підкреслив Мула.

Щорічна церемонія Sports Emmy Awards відбудеться 21 травня в Нью-Йорку. 

Раніше Мула увійшов до шорт-листа на здобуття найпрестижнішої премії спортивних медіа світу.

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