На засіданні клубів УПЛ ухвалили принципове рішення щодо перенесень матчів

Джерело - Український футбол.

Клуби Української Прем’єр-ліги вирішили, що з наступного сезону для перенесення матчу буде потрібно згода обох його учасників.

Про це та інші деталі засідання клубів УПЛ повідомив віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін в інтерв’ю "Українському футболу".

"Обговорювалось багато технічних моментів, уточнень по маркетингу, цифровізацію і тд. Більшість часу була присвячена саме цим моментам. Також жваву дискусію викликало питання з приводу перенесення матчів без згоди іншої сторони, яке прийняли минулого року. Кривбас ініціював відміну цієї норми і 11 клубів, що є більшістю, нас підтримало. Рішення прийнято Ми вважаємо, що умови для всіх повинні бути рівними, це один з елементів фейр-плей. Кривбас із великою повагою ставиться до клубів, які представляють нашу країну в Європі і приносять очки у скарбничку УЄФА, але в УПЛ виступає 16 команд, тому треба враховувати інтереси всіх. Це чесно з нашого боку, адже існує велика ймовірність, що наступного сезону Кривбас також буде грати в єврокубках. Ми знаємо, на що йдемо. За збереження діючої норми були Шахтар, Динамо, Зоря, Олександрія і ще один клуб утримався, вже не пам’ятаю, хто саме", — сказав Гагарін.

Також Артем жартома відповів на питання, що буде, якщо конкуренти спробують запросити до себе Юрія Вернидуба.