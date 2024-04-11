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07.04.2024 07:40 952

«Зігували» прямо на трибунах: паризька поліція повідомила про арешт двох фанатів Барселони

Сьогодні 11:40 119 0
«Зігували» прямо на трибунах: паризька поліція повідомила про арешт двох фанатів Барселони
#Барселона, #Ліга чемпіонів, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

У Парижі було затримано двох уболівальників Барселони, які приїхали підтримати команду у виїзному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.  

Про це повідомив офіційний Twitter-акаунт паризької поліції. 

Як зазначається у звіті, порушники правопорядку демонстрували нацистські символи та вигукували расистські образи. У якості доказу поліція прикріпила скріншот з відео, на якому видно, як один із фанатів виконав нацистське привітання, а двоє інших демонстрували середній палець. 

Нагадаємо, Барселона у видовищному матчі здійснила камбек проти ПСЖ. Матч-відповідь в Іспанії відбудеться 16 квітня. Початок — о 22:00. 

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