«Зігували» прямо на трибунах: паризька поліція повідомила про арешт двох фанатів Барселони

Джерело - Чемпіон.

У Парижі було затримано двох уболівальників Барселони, які приїхали підтримати команду у виїзному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Про це повідомив офіційний Twitter-акаунт паризької поліції.

Як зазначається у звіті, порушники правопорядку демонстрували нацистські символи та вигукували расистські образи. У якості доказу поліція прикріпила скріншот з відео, на якому видно, як один із фанатів виконав нацистське привітання, а двоє інших демонстрували середній палець.

🇫🇷🇪🇸 FLASH - Des "supporters" du FC Barcelone présents au Parc des Princes ont été vus faisant des cris de singe et des saluts nazis. (témoins) pic.twitter.com/4PpANkjIdV — AlertesInfos (@AlertesInfos) April 10, 2024

Нагадаємо, Барселона у видовищному матчі здійснила камбек проти ПСЖ. Матч-відповідь в Іспанії відбудеться 16 квітня. Початок — о 22:00.