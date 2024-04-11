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07.04.2024 07:40 945

Астон Вілла зіграє з Ліллем, Олімпіакос прийме Фенербахче: розклад матчів Ліги конференцій

Сьогодні 07:40 97 0
Астон Вілла зіграє з Ліллем, Олімпіакос прийме Фенербахче: розклад матчів Ліги конференцій
#Астон Вілла, #Брюгге, #Вікторія, #Лілль, #Олімпіакос, #ПАОК, #Фенербахче, #Фіорентина, #Ліга конференцій-2023/24

Джерело - Чемпіон.

11 квітня відбудуться 4 матчі стадії 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/2024. Зокрема, англійська Астон Вілла зіграє з французьким Ліллем, який тренує Паулу Фонсека, а грецький Олімпіакос прийме турецький Фенербахче.

Розклад перших матчів 1/4 фіналу

  • 19:45. Олімпіакос - Фенербахче
  • 19:45. Вікторія Пльзень - Фіорентина
  • 22:00. Брюге - ПАОК
  • 22:00. Астон Вілла - Лілль

*Указаний час - київський

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 18 квітня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).

Нагадаємо, паралельно будуть зіграні ще 4 матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.

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