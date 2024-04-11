Астон Вілла зіграє з Ліллем, Олімпіакос прийме Фенербахче: розклад матчів Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

11 квітня відбудуться 4 матчі стадії 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/2024. Зокрема, англійська Астон Вілла зіграє з французьким Ліллем, який тренує Паулу Фонсека, а грецький Олімпіакос прийме турецький Фенербахче.

Розклад перших матчів 1/4 фіналу

19:45 . Олімпіакос - Фенербахче

Олімпіакос - Фенербахче 19:45 . Вікторія Пльзень - Фіорентина

Вікторія Пльзень - Фіорентина 22:00 . Брюге - ПАОК

Брюге - ПАОК 22:00. Астон Вілла - Лілль

*Указаний час - київський

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 18 квітня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).

Нагадаємо, паралельно будуть зіграні ще 4 матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.