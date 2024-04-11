Астон Вілла зіграє з Ліллем, Олімпіакос прийме Фенербахче: розклад матчів Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
11 квітня відбудуться 4 матчі стадії 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/2024. Зокрема, англійська Астон Вілла зіграє з французьким Ліллем, який тренує Паулу Фонсека, а грецький Олімпіакос прийме турецький Фенербахче.
Розклад перших матчів 1/4 фіналу
- 19:45. Олімпіакос - Фенербахче
- 19:45. Вікторія Пльзень - Фіорентина
- 22:00. Брюге - ПАОК
- 22:00. Астон Вілла - Лілль
*Указаний час - київський
Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 18 квітня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).
Нагадаємо, паралельно будуть зіграні ще 4 матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.