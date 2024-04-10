Шанси збірної України на Євро-2024: чому Ребров не повторить помилок та в чому перевага "синьо-жовтих"

Джерело - Чемпіон.

У відборі на Євро-2024 Україна посіла третє місце у групі С, де також була Англія, Італія, Північна Македонія та Мальта. "Синьо-жовтим" не вдалося напряму потрапити до фінальної частини чемпіонату Європи в Німеччині.

Однак Ребров і Ко отримали ще один шанс відібратися на турнір через плей-оф. Для цього їм потрібно було пройти двох суперників на Шляху "В", якими стали Боснія і Герцеговина та Ісландія. Збірна України зуміла показати клас і таки вийшла на Євро-2024. Відтак, буде боротися за вихід із групи зі Словаччиною, Румунією та Бельгією. На перший погляд – точно не найстрашніше тріо для нашої команди.

Перевагою колективу Реброва є молодь, за підрахунками експертів The Analyst, серед збірних, які вийшли на Євро-2024, у "синьо-жовтих" наймолодший стартовий склад – 25 років та 272 дні. Натомість найстарша 11-ка виявилася у Словаччини – 29 років та 264 дні.

Не секрет, що молоді складно боротися з досвідченими опонентами, однак у цьому випадку головну роль зіграє психологічний аспект. Чи витримає Україна тиск такого турніру, ми дізнаємося вже у червні.

Збірна України та виступи на чемпіонатах Європи

Наша команда вперше відібралася на груповий етап у 2012 році, тоді ми були господарями турніру, як і Польща. "Синьо-жовті" потрапили у групу D разом з Англією, Францією та Швейцарією. Місце у топ-2 українці вибороти не змогли.

У 2016-му нашій команді довелося грати у групі C проти Німеччини, Польщі та Північної Ірландії. Це Євро для збірної України було найпровальнішим, адже підопічним Фоменка не вдалося набрати очки, та й про "ефектну" гру нічого сказати.

Натомість Євро-2020, коли національну команду очолював Андрій Шевченко, на цей момент є найпам’ятнішим для усієї країни. Тоді "синьо-жовті" таки вийшли з групи, у якій також були Нідерланди, Австрія та Північна Македонія. В 1/8 українці перемогли Швецію в додатковий час, саме тоді Артем Довбик забив надважливий гол на 120+1 хвилині, який всі досі пам’ятають. Щоправда, в 1/4 пройти зіркову Англію не вдалося, 4:0 на користь опонентів та болюче прощання із турніром.

Євро-2024 та збірна України

Сергій Ребров продовжує будувати нову команду, залучаючи до складу молоде покоління. Важливо, що коуч насаджує сучасну модель гри, тож від нього точно не варто очікувати заміну у стилі "Тимощук замість Зозулі" задля статистики.

Українська футбольна спільнота вважає, що збірна вийде з групи однозначно, а далі – час покаже. Все залежить від гри, обойми гравців та класу суперника.

Ми завжди віримо в головну команду країни, однак, як показує практика, конкурувати з висококласними опонентами нам не дає рівень українського чемпіонату, адже все починається з цього. Можна взяти до уваги виступи наших у єврокубках та зробити висновки. Проте, враховуючи ту кількість легіонерів, які є зараз під крилом Реброва, можна називати саме їх більшою частиною рушійної сили. Минулі склади такою статистикою не можуть похизуватися.

Прогнозую, що ця збірна України візьме до уваги досвід попередніх ЧЄ та цього разу зможе подолати й 1/4 фіналу турніру.

Календар матчів України на чемпіонаті Європи-2024

17 червня. 16:00. Румунія — Україна (1-й тур)

21 червня. 16:00. Словаччина — Україна (2-й тур)

26 червня. 19:00. Україна — Бельгія (3-й тур)

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