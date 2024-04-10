Сімеоне виділив силу Атлетико перед матчем з Боруссією

Нападники Атлетико Альваро Мората та Антуан Грізманн повинні зробити різницю у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії.

Про це заявив головний тренер мадридського клубу Дієго Сімеоне.

"Ми повинні спробувати показати, що потрібно для того, щоб грати в цьому змаганні. Це дуже важливий тиждень, як у Лізі чемпіонів, так і в Ла Лізі. Команда знає, наскільки важливо, щоб кожен був на висоті, тому що всі вони нам знадобляться. Працюючи як команда, ми сподіваємося просунутися вперед на цьому важливому тижні.

В останніх іграх в Антуана Грізманна була травма. Проти Інтера він зіграв, доклавши великих зусиль, і забив гол. Ми не випустили його в старті проти Барселони, але він повернувся у матчі проти Вільярреала. Нам потрібен Грізманн у його найкращій формі, без сумніву.

Також я абсолютно вірю в Альваро Морату. Я знаю, що він знає, як грати в цих матчах, і знає, що потрібно команді, зокрема, що потрібно команді від нього. Я впевнений, що він зробить свій внесок у те, чого ми всі хочемо: гол", - сказав Сімеоне.