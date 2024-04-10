Наполі підготував покращену пропозицію для Конте

Наполі запропонує екстренеру Ювентуса, Інтера та Тоттенгема Антоніо Конте нову угоду, яка повинна переконати фахівця очолити клуб.

Про це повідомляє TMW.

Президент неаполітанців готовий дати 54-річному італійцю контракт на 3 сезони й зарплату в розмірі 8 млн євро на рік. Також клуб обіцяє активну роботу на трансферному ринку та підшукати альтернативу нападнику Віктору Осімхену, який влітку може змінити клуб.

Останнім місцем роботи Антоніо був Тоттенгем, який він покинув у березні 2023 року. Нещодавно повідомлялося про зацікавленість Баварії у послугах Конте.

Наразі клуб тренує головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона, контракт з яким розрахований до завершення сезону-2023/24.

Нагадаємо, у 31 турі італійської Серії А Наполі переграв Монцу на виїзді. Наразі команда посідає 7 сходинку в турнірній таблиці.