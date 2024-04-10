Мілан зацікавлений у трансфері нападника Баєра

Мілан зацікавлений у підписанні нігерійського форварда Баєра Віктора Боніфейса.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Трансфер може обійтися міланському клубу в 30-40 млн євро. "Россонері" стежать за гравцем ще з часів його виступів за бельгійський Юніон Сент-Жилуаз.

У сезоні-2023/24 23-річний нападник забив 16 голів і віддав 9 асистів у 25 матчах за Баєр у всіх турнірах. Його угода з клубом розрахована до літа 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Мілан цікавиться центральним захисником Аталанти та збірної Італії Джорджо Скальвіні.