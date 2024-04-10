Бражко прокоментував інформацію про стимуляцію Шахтарем суперників Динамо

Джерело - UA-Football.
Опорний півзахисник Динамо Володимир Бражко розповів, що кияни не звертають увагу на стимуляцію Шахтарем суперників столичного клубу.
Його слова передає UA-Football.
"Я чув про стимуляцію Шахтарем наших суперників, але навіщо нам на це звертати увагу? Треба займатися своєю справою. А те що за полем, залишається за полем. Ми робимо свою справу на полі", — сказав футболіст.
Нагадаємо, у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги Динамо зіграло внічию з ЛНЗ. Наразі підопічні Олександра Шовковського посідають третє місце в турнірній таблиці. Відставання від Шахтаря складає 4 очки.
Наступний матч кияни проведуть 13 квітня проти Олександрії.