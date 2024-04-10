Бражко прокоментував інформацію про стимуляцію Шахтарем суперників Динамо

Опорний півзахисник Динамо Володимир Бражко розповів, що кияни не звертають увагу на стимуляцію Шахтарем суперників столичного клубу.

Його слова передає UA-Football.

"Я чув про стимуляцію Шахтарем наших суперників, але навіщо нам на це звертати увагу? Треба займатися своєю справою. А те що за полем, залишається за полем. Ми робимо свою справу на полі", — сказав футболіст.