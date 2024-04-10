Бражко: Для нас нічия — як поразка

Джерело - Динамоманія.

Опорний півзахисник Динамо Володимир Бражко розповів, що нічийний результат у матчі проти ЛНЗ для киян — як поразка.

Його слова передає Динамоманія.

"Ми зіграли внічию з ЛНЗ, але для нас нічия — це як поразка. Звичайно, що ми були засмучені після гри. Була злість на себе, бо ми самі довели до цього і треба це виправляти", — сказав футболіст.

Нагадаємо, поєдинок завершився з рахунком 1:1. За столичний клуб гол забив Андрій Ярмоленко. ЛНЗ зміг відновити паритет після помилки голкіпера "біло-синіх".

Після цієї зустрічі підопічні Олександра Шовковського посідають третє місце в турнірній таблиці. Відставання від Шахтаря складає 4 очки. ЛНЗ розташувався на 9 сходинці в чемпіонаті.