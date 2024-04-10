Ювентус готує трансфер оборонця Болоньї

Туринський Ювентус готує трансфер захисника Болоньї Ріккардо Калафіорі.

Про це повідомляє calciomercato.

Футболіст готовий погодитися на пропозицію "Старої синьйори". Тому тепер туринця потрібно домовитися з Болоньєю, яка оцінює гравця у 20-25 млн євро.

Нагадаємо, 21-річний оборонець перейшов у Больнью влітку минулого року із Базеля за 4 млн євро. У поточному сезоні він відіграв 33 матчів, в яких віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, Ювентус безплатно підпише вінгера Лаціо.