Михавко розповів, чи зможе він зіграти у найближчих матчах Динамо

Джерело - Динамоманія.

Центральний захисник київського Динамо Тарас Михавко відновився від травми і готовий зіграти у наступних матчах.

Про це він розповів у коментарі для Динамоманії.

"Не думаю, що я травмувася через різкий перехід в УПЛ. Навантаження були не перший раз такі, на зборах були більші навантаження. Просто не підготувався, десь недорозім’явся, підвернув гомілкостоп і вибув на 10 днів. Я з цього тижня починаю тренуватись повністю в загальній групі. Тому я думаю, що до найближчих матчів я буду готовий", — сказав футболіст.

Зазначимо, що Михавко вже встиг зіграти у чемпіонаті України серед юніорів проти черкаського клубу, в якому він відзначився забитим м'ячем.

Нагадаємо, у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги Динамо зіграло внічию з ЛНЗ. Наразі підопічні Олександра Шовковського посідають третє місце в турнірній таблиці. Відставання від Шахтаря складає 4 очки.