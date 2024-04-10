Джерело - Чемпіон.

Воротар ПСЖ Кейлор Навас хоче змінити команду в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Костариканський голкіпер не продовжуватиме контракт із парижанами, який спливає влітку 2024-го. Навас покине ПСЖ на правах вільного агента.

Keylor #Navas’ contract with #PSG expires in June. He is ready to leave as a free agent. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 10, 2024

У нинішньому сезоні Кейлор провів усього 4 матчі за французький клуб у всіх турнірах. Раніше повідомлялося, що воротарем цікавиться Аль-Наср із Саудівської Аравії.