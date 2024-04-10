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06.04.2024 12:08 1159

Навас має намір покинути ПСЖ улітку

Сьогодні 09:03 82 0
Навас має намір покинути ПСЖ улітку
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Кейлор Навас

Джерело - Чемпіон.

Воротар ПСЖ Кейлор Навас хоче змінити команду в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Костариканський голкіпер не продовжуватиме контракт із парижанами, який спливає влітку 2024-го. Навас покине ПСЖ на правах вільного агента.

У нинішньому сезоні Кейлор провів усього 4 матчі за французький клуб у всіх турнірах. Раніше повідомлялося, що воротарем цікавиться Аль-Наср із Саудівської Аравії.

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