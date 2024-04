Воротар ПСЖ Кейлор Навас хоче змінити команду в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Костариканський голкіпер не продовжуватиме контракт із парижанами, який спливає влітку 2024-го. Навас покине ПСЖ на правах вільного агента.

Keylor #Navas’ contract with #PSG expires in June. He is ready to leave as a free agent. #transfers