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Дніпро-1 хоче повернути собі досвідченого українського нападника

Вчора 22:12 152 0
Дніпро-1 хоче повернути собі досвідченого українського нападника
#Дніпро 1, #Владислав Супряга, #Динамо

Джерело - Вацко on air.

Форвард київського Динамо Владислав Супряга може повернутися в Дніпро-1.

Про це журналіст Віктор Вацко повідомив у своїй програмі "Вацко on air".

За інформацією джерела, клуб після невдалих спроб підписати інших нападників націлився саме на форварда Динамо, який провів свій найкращий сезон саме у футболці дніпрян. Повідомляється, що Дніпро-1 фінансово зможе собі дозволити цей перехід.

На рахунку Супряги 32 матчі, 15 голів та 1 асист у футболці дніпрян.

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