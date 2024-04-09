Дніпро-1 хоче повернути собі досвідченого українського нападника

Джерело - Вацко on air.

Форвард київського Динамо Владислав Супряга може повернутися в Дніпро-1.

Про це журналіст Віктор Вацко повідомив у своїй програмі "Вацко on air".

За інформацією джерела, клуб після невдалих спроб підписати інших нападників націлився саме на форварда Динамо, який провів свій найкращий сезон саме у футболці дніпрян. Повідомляється, що Дніпро-1 фінансово зможе собі дозволити цей перехід.

На рахунку Супряги 32 матчі, 15 голів та 1 асист у футболці дніпрян.

Хацкевич розповів, чому футболіст провалився в столиці.