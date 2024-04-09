Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 зіграв унічию із луганською Зорею в матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ

23 тур, 9 квітня

СК Дніпро-1 - Зоря Луганськ 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Сваток, 2:0 - 52 Гуцуляк, 2:1 - 55 Кирюханцев, 2:2 - 62 Горбач

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сваток (к), Сарапій (Пасіч 74), Мірошніченко, Бабенко, Піхальонок (Очеретько 6), Рубчинський, Лєднєв (Третьков 74), Гуцуляк. Танчик (Горбунов 63).

Зоря: Сапугін, Боль, Батагов, Вантух, Бутко (к), Чурко (Дришлюк 90+2), Волошин (Горбач 46), Яцик, Кірюханцев (Слесар 82), Башич, Антюх

Попередження: Бабенко 54', Адамюк 68' - Батагов 47', Кирюханцев 73'

Зазначимо, що після 74 хвилини матч двічі переривався через повітряну тривогу.

Завдяки нічийному результату Зоря змогла впритул наблизитись до 11-ої Олександрії, а Дніпро-1 залишається на 4 сходинці, відставання від лідерів УПЛ зростає.

Напередодні київське Динамо не змогло перемогти ЛНЗ, Полісся втримало перемогу над Минаєм, а Кривбас та Ворскла зіграли внічию.

Фото: УПЛ