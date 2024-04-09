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Офіційно: у Будківського перелом гайморової кістки

Сьогодні 14:00 149 0
Офіційно: у Будківського перелом гайморової кістки
ФК Полісся
#Будківський, #Минай, #Полісся

Джерело - ФК Полісся.

Нападник Полісся Пилип Будківський отримав перелом гайморової кістки на обличчі у матчі 23 туру Української Прем’єр-ліги проти Миная (3:2).

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

Гравець пройшов обстеження 9 квітня зранку. Зазначається, що терміни відновлення футболіста наразі уточнюються. Нагадаємо, що він отримав травму після стику головами із захисником закарпатського клубу в боротьбі за м’яч.

У поточному сезоні Будківський відіграв 18 матчів в УПЛ, у яких забив 4 голи.

Нагадаємо, Полісся втримало перемогу над Минаєм у яскравому матчі з 5 голами та перервало безвиграшну серію з восьми ігор у чемпіонаті України. Наразі "жовто-зелені" закріпилися на шостій сходинці турнірної таблиці. Наступний матч команда зіграє 14 квітня проти Колоса.

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