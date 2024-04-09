Головне
Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера
Сьогодні 14:23 9944
Подоляни розгромили Сокіл, Зірка переграла Агротех у дербі: огляд матчів чемпіонату України серед аматорів
Сьогодні 17:55 71
Дніпро-1 розписав мирову із Зорею у "тривожному" матчі 23 туру УПЛ
Сьогодні 16:34 1453
Лунін пропустить, а Трубін насолодиться голами: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 6,33
Сьогодні 15:45 484
Уряд Великої Британії підтримав рішення МОК та МПК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024
Сьогодні 15:39 6431 3
Котовський: Про Олімпіаду зараз не думаю, але вже готуюся до неї
Сьогодні 13:51 1718
ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ
Сьогодні 09:25 11940 5
Арсенал прийме Баварію, Реал — Манчестер Сіті в перших матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 583
Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо
Сьогодні 00:22 13188 1
Сумнівна несподіванка та вирок традиційним фаворитам: чому переможці пар 1/4 фіналу ЛЧ відомі вже зараз
Вчора 21:40 1073 2
Прямі трансляції

УАФ оголосила стартовий склад жіночої збірної України на матч з Хорватією

Сьогодні 16:05 123 0
УАФ оголосила стартовий склад жіночої збірної України на матч з Хорватією
#Жіноча збірна України з футболу

Джерело - УАФ.

Став відомий стартовий склад жічночої збірної України на матч 2 туру відбору на Євро-2025 проти Хорватії. 

Старт: Келюшик — Басанська, Шматко (К), Котик, Петрик — Семків, Хімич — Панцулая, Кравчук, Овдійчук — Глущенко. 

Запасні: Самсон, Подольська, Андрухів, Калініна, Майбородіна, Козлова, Куніна, Деркач, Молодюк, Апанащенко. 

Нагадаємо, в першому турі українки впевнено перемогли Косово, а Хорватія свій матч розгромно програла Вельсу (0:4). 

За підсумками групового етапу до наступної стадії кваліфікації пройдуть три команди з чотирьох. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син 1741
Уряд Великої Британії підтримав рішення МОК та МПК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024 Уряд Великої Британії підтримав рішення МОК та МПК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024 6431 3
УЄФА відреагувала на загрозу терактів під час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА відреагувала на загрозу терактів під час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 4788
Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера 9944
Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо 13188 1
ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ 11940 5
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26049
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65038 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92736
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339531 9
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46222
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36652 1