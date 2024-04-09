УАФ оголосила стартовий склад жіночої збірної України на матч з Хорватією

Джерело - УАФ.

Став відомий стартовий склад жічночої збірної України на матч 2 туру відбору на Євро-2025 проти Хорватії.

Старт: Келюшик — Басанська, Шматко (К), Котик, Петрик — Семків, Хімич — Панцулая, Кравчук, Овдійчук — Глущенко.

Запасні: Самсон, Подольська, Андрухів, Калініна, Майбородіна, Козлова, Куніна, Деркач, Молодюк, Апанащенко.

Нагадаємо, в першому турі українки впевнено перемогли Косово, а Хорватія свій матч розгромно програла Вельсу (0:4).

За підсумками групового етапу до наступної стадії кваліфікації пройдуть три команди з чотирьох.