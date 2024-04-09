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Дніпро-1 та Зоря оголосили стартові склади на матч УПЛ

Сьогодні 12:02 125 0
Дніпро-1 та Зоря оголосили стартові склади на матч УПЛ
#СК Дніпро-1, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 зустрінеться із Зорею у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу.  Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Стартові склади

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сваток (к), Сарапій, Мірошніченко, Бабенко,  Піхальонок, Рубчинський, Лєднєв, Гуцуляк. Танчик.

Запасні: Юрчук, Кінарейкін, Авраменко, Гаджиєв, Мельниченко, Гребенюк, Горбунов, Пасіч, Третьков, Очеретько.

Зоря: Сапугін, Боль, Батагов, Вантух, Бутко (к), Чурко, Волошин, Яцик, Кірюханцев, Башич, Антюх

Запасні: Турбаєвський, Набит, Хахльов, Мишньов, Мічін, Дришлюк, Жан Клод,.Ндур, Горбач, Слесар, Бугай.

Початок - о 15:30 за київським часом.  Дивитися поєдинок можна на телеканалі УНІАН та Youtube-каналі FootballHub.

Наразі Дніпро-1 посідає 4 місце в турнірній таблиці чемпіонату України з 42 очками в активі, Зоря йде 12-ю з 22 балами.

Напередодні Динамо не змогло перемогти ЛНЗ, Полісся втримало перемогу над Минаєм, а Кривбас та Ворскла розписали мирову.

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