Дніпро-1 та Зоря оголосили стартові склади на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 зустрінеться із Зорею у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу. Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Стартові склади

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сваток (к), Сарапій, Мірошніченко, Бабенко, Піхальонок, Рубчинський, Лєднєв, Гуцуляк. Танчик.

Запасні: Юрчук, Кінарейкін, Авраменко, Гаджиєв, Мельниченко, Гребенюк, Горбунов, Пасіч, Третьков, Очеретько.

Зоря: Сапугін, Боль, Батагов, Вантух, Бутко (к), Чурко, Волошин, Яцик, Кірюханцев, Башич, Антюх

Запасні: Турбаєвський, Набит, Хахльов, Мишньов, Мічін, Дришлюк, Жан Клод,.Ндур, Горбач, Слесар, Бугай.

Початок - о 15:30 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на телеканалі УНІАН та Youtube-каналі FootballHub.

Наразі Дніпро-1 посідає 4 місце в турнірній таблиці чемпіонату України з 42 очками в активі, Зоря йде 12-ю з 22 балами.

Напередодні Динамо не змогло перемогти ЛНЗ, Полісся втримало перемогу над Минаєм, а Кривбас та Ворскла розписали мирову.