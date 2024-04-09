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ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ

Сьогодні 09:25 380 0
ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ
#Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Marca.

Терористична організація ІДІЛ ("Ісламська держава") погрожує провести теракти на іграх 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2023/24, у тому числі на домашньому стадіоні Реала українця Андрія Луніна.

Про це інформує іспанське видання Marca.

Ресурс, відповідальний за поширення повідомлень організації, опублікував зображення із озброєною людиною та назвами стадіонів, на яких пройдуть чвертьфінальні матчі ЛЧ цього тижня – Емірейтс, Парк де Пренс, Метрополітано та Сантьяго Бернабеу.

На світлині написано: "Вбити їх усіх".

За інформацією Marca, органи безпеки вже поінформували Реал про загрозу з боку ІДІЛ. Наразі вжито посилених заходів безпеки, оскільки Міністерство внутрішніх справ Іспанії присвоїло цьому матчу категорію "з підвищеним ризиком".

Нагадаємо, у 1/4 фіналу ЛЧ Реал зіграє з Манчестер Сіті, ПСЖ - з Барселоною, Арсенал прийматиме Баварію, Атлетико зустрінеться з Боруссією.

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