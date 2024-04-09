Дніпро-1 прийме Зорю у 23 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 вдома зустрінеться із луганською Зорею у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч відбудеться у вівторок, 9 квітня, початок — о 13:00 за київським часом.

Пряма трансляція буде доступна на телеканалі УНІАН та Youtube-каналі FootballHub.

Наразі Дніпро-1 посідає 4 місце в турнірній таблиці чемпіонату України з 42 очками в активі, Зоря йде 12-ю з 22 балами.

Напередодні Динамо не змогло перемогти ЛНЗ, Полісся втримало перемогу над Минаєм, а Кривбас та Ворскла розписали мирову.