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Дніпро-1 прийме Зорю у 23 турі УПЛ

Сьогодні 07:05 104 0
Дніпро-1 прийме Зорю у 23 турі УПЛ
#СК Дніпро-1, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 вдома зустрінеться із луганською Зорею у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч відбудеться у вівторок, 9 квітня, початок — о 13:00 за київським часом.

Пряма трансляція буде доступна на телеканалі УНІАН та Youtube-каналі FootballHub.

Наразі Дніпро-1 посідає 4 місце в турнірній таблиці чемпіонату України з 42 очками в активі, Зоря йде 12-ю з 22 балами.

Напередодні Динамо не змогло перемогти ЛНЗ, Полісся втримало перемогу над Минаєм, а Кривбас та Ворскла розписали мирову.

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