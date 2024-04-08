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Гравець Вереса вибув до кінця року

Сьогодні 22:18 68 0
Гравець Вереса вибув до кінця року
#Верес, #Паст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - sport.ua.

Воротар рівненського Вереса Євген Паст не зіграє в цьому році через травму, яку він отримав у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги проти Оболоні (3:0).

Про це розповів сам гравець у коментарі sport.ua.

"На жаль, знову порвав хрестоподібну зв'язку на лівому коліні. Невдало впав, відбивши удар суперника, ще кілька хвилин провів на полі, відчув дискомфорт та попросив заміну.

Після сьогоднішнього обстеження медики винесли невтішний вердикт. До речі, півтора року тому я мав таку ж травму на тому ж коліні. 12 квітня в одній із київських клінік буду прооперований. Відновлення займе близько семи місяців, тому цього року вже не зіграю", – сказав Паст.

У поточному сезоні голкіпер відіграв 15 матчів за Верес, в яких пропустив 22 голи.

Нагадаємо, перемога над Оболонню дозволила Вересу піднятися на 13 сходинку (19 очок) в турнірній таблиці чемпіонату України. Наступний матч команда зіграє 15 квітня проти ЛНЗ.

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