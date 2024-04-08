Віцепрезидент Кривбаса назвав мету команди в УПЛ

Перед гравцями Кривбаса стоїть завдання здобути перемогу в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомив віцепрезидент криворіжців Артем Гагарін.

"Ми боремося за перше місце. В УПЛ буває, звичайно, що деякі клуби спеціально випускають гравців, щоб зайняти третє місце. Ми таким займатися не будемо і взагалі вважаємо, що це некоректно. І за таке клуби мають бути покарані, щоб в інших не виникало бажань так робити.

В кожній грі ми виходимо за трьома очками та виходимо для того, щоб виграти золото", - зазначив Гагарін.