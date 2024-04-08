Віцепрезидент Кривбаса назвав мету команди в УПЛ

Джерело - УПЛ ТБ.
Перед гравцями Кривбаса стоїть завдання здобути перемогу в Українській Прем'єр-лізі.
Про це повідомив віцепрезидент криворіжців Артем Гагарін.
"Ми боремося за перше місце. В УПЛ буває, звичайно, що деякі клуби спеціально випускають гравців, щоб зайняти третє місце. Ми таким займатися не будемо і взагалі вважаємо, що це некоректно. І за таке клуби мають бути покарані, щоб в інших не виникало бажань так робити.
В кожній грі ми виходимо за трьома очками та виходимо для того, щоб виграти золото", - зазначив Гагарін.
Після 22 турів УПЛ Кривбас займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату України, відставання від лідера Шахтаря складає 3 очки. У разі потрапляння в топ-4 криворізький клуб вперше у новітній історії зіграє в єврокубках.
Нагадаємо, для проведення своїх єврокубкових матчів криворіжці розглядають Німеччину, Англію та Польщу.