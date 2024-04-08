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Віцепрезидент Кривбаса назвав мету команди в УПЛ

Сьогодні 19:40 77 0
Віцепрезидент Кривбаса назвав мету команди в УПЛ
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #Гагарін

Джерело - УПЛ ТБ.

Перед гравцями Кривбаса стоїть завдання здобути перемогу в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомив віцепрезидент криворіжців Артем Гагарін.

"Ми боремося за перше місце. В УПЛ буває, звичайно, що деякі клуби спеціально випускають гравців, щоб зайняти третє місце. Ми таким займатися не будемо і взагалі вважаємо, що це некоректно. І за таке клуби мають бути покарані, щоб в інших не виникало бажань так робити.

В кожній грі ми виходимо за трьома очками та виходимо для того, щоб виграти золото", - зазначив Гагарін.

Після 22 турів УПЛ Кривбас займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату України, відставання від лідера Шахтаря складає 3 очки. У разі потрапляння в топ-4 криворізький клуб вперше у новітній історії зіграє в єврокубках. 

Нагадаємо, для проведення своїх єврокубкових матчів криворіжці розглядають Німеччину, Англію та Польщу. 

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