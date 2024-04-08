Головне
Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемоти ЛНЗ у 23 турі УПЛ
Сьогодні 17:29 5613
Підручний індивідуально готуватиметься до Олімпіади-2026
Сьогодні 19:59 29
Музичук зіграла внічию з китаянкою на Турнірі претенденток-2024
Сьогодні 18:00 233
АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея
Сьогодні 16:27 5055
Карпати перебувають за крок від УПЛ, Інгулець зазнав поразки: огляд туру Першої ліги
Сьогодні 16:20 404
Полісся втримало перемогу над Минаєм у яскравому матчі з 5 голами
Сьогодні 15:55 2600
Миколенко потрапив до символічної збірної 32 туру АПЛ за версією WhoScored
Сьогодні 15:00 317
Директор академії Кривбаса звинуватив гранда УПЛ у спробах переманити юних гравців у день трагедії в Дніпрі
Сьогодні 12:27 442
Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу
Сьогодні 12:16 96868
22 нагороди здобула Україна на Кубку світу з боротьби самбо
Сьогодні 12:06 217
Прямі трансляції

Шовковський пояснив нічию з ЛНЗ

Сьогодні 19:01 154 0
Шовковський пояснив нічию з ЛНЗ
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Шовковський

Джерело - fcdynamo.com.

Гравці Динамо не могли реалізувати свої моменти в матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги проти ЛНЗ (1:1).

Про це повідомив головний тренер киян Олександр Шовковський.

"По-перше, хочу подякувати нашим уболівальникам, які прийшли на стадіон, подякувати військовим за можливість проводити матчі чемпіонату України. На жаль, нам сьогодні не вдалося порадувати наших вболівальників перемогою.

Гра давалася в першому таймі. Забили один м’яч, могли забивати ще, але на жаль пропустили. У другій половині намагалися змінити ситуацію, і були моменти для цього, але не вдалося. Прикра нічия – рухаємося далі.

Не вистачило реалізації тих моментів, які були – в атаці не забили, в обороні припустилися помилки. Вважаю, в атаці мали більш холоднокровно розпоряджатися тими моментами, які були, й доводити рахунок до більш комфортного", - зазначив Шовковський.

Нагадаємо, за Динамо гол забив Андрій Ярмоленко. ЛНЗ зміг відновити паритет після помилки голкіпера "біло-синіх".

Після цієї зустрічі підопічні Олександра Шовковського посідають третє місце в турнірній таблиці. Відставання від Шахтаря складає 4 очки. ЛНЗ розташувався на 9-й сходинці в чемпіонаті.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіноча збірна України вперше за 10 років вийшла на чемпіонат Європи Жіноча збірна України вперше за 10 років вийшла на чемпіонат Європи 8963
Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України 393515 12
Мілевський хоче працювати у Динамо Мілевський хоче працювати у Динамо 5576
Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу 96868
Українські дзюдоїсти посіли перше загальнокомандне місце на Кубку Європи Українські дзюдоїсти посіли перше загальнокомандне місце на Кубку Європи 6266
Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемоти ЛНЗ у 23 турі УПЛ Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемоти ЛНЗ у 23 турі УПЛ 5613
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51039
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26033
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 322478
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30590
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48178 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339498 9