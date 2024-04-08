Шовковський пояснив нічию з ЛНЗ

Джерело - fcdynamo.com.
Гравці Динамо не могли реалізувати свої моменти в матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги проти ЛНЗ (1:1).
Про це повідомив головний тренер киян Олександр Шовковський.
"По-перше, хочу подякувати нашим уболівальникам, які прийшли на стадіон, подякувати військовим за можливість проводити матчі чемпіонату України. На жаль, нам сьогодні не вдалося порадувати наших вболівальників перемогою.
Гра давалася в першому таймі. Забили один м’яч, могли забивати ще, але на жаль пропустили. У другій половині намагалися змінити ситуацію, і були моменти для цього, але не вдалося. Прикра нічия – рухаємося далі.
Не вистачило реалізації тих моментів, які були – в атаці не забили, в обороні припустилися помилки. Вважаю, в атаці мали більш холоднокровно розпоряджатися тими моментами, які були, й доводити рахунок до більш комфортного", - зазначив Шовковський.
Нагадаємо, за Динамо гол забив Андрій Ярмоленко. ЛНЗ зміг відновити паритет після помилки голкіпера "біло-синіх".
Після цієї зустрічі підопічні Олександра Шовковського посідають третє місце в турнірній таблиці. Відставання від Шахтаря складає 4 очки. ЛНЗ розташувався на 9-й сходинці в чемпіонаті.