Шовковський пояснив нічию з ЛНЗ

Гравці Динамо не могли реалізувати свої моменти в матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги проти ЛНЗ (1:1).

Про це повідомив головний тренер киян Олександр Шовковський.

"По-перше, хочу подякувати нашим уболівальникам, які прийшли на стадіон, подякувати військовим за можливість проводити матчі чемпіонату України. На жаль, нам сьогодні не вдалося порадувати наших вболівальників перемогою.

Гра давалася в першому таймі. Забили один м’яч, могли забивати ще, але на жаль пропустили. У другій половині намагалися змінити ситуацію, і були моменти для цього, але не вдалося. Прикра нічия – рухаємося далі.

Не вистачило реалізації тих моментів, які були – в атаці не забили, в обороні припустилися помилки. Вважаю, в атаці мали більш холоднокровно розпоряджатися тими моментами, які були, й доводити рахунок до більш комфортного", - зазначив Шовковський.