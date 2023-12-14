Грем Поттер може повернутися в АПЛ

Екстренер Брайтона та Челсі Грем Поттер може очолити Манчестер Юнайтед у випадку звільнення Ерік тен Гага.

Про це повідомляє talkSPORT.

12 грудня МЮ програв Баварії (0:1) у Лізі чемпіонів та вилетіли з єврокубків, зайнявши останнє місце в групі, де також виступали "Копенгаген" та "Галатасарай".

За три дні до цього команда була розгромлена Борнмутом (0:3) в чемпіонаті Англії. Манчестерці йдуть шостими в турнірній таблиці АПЛ після 16 турів.

Відзначається, що після таких результатів посилився тиск на нідерландського фахівця.

Якщо тен Гаг буде відправлений у відставку, то МЮ може звернутися до послуг Поттера, роботою якого захоплюється Джим Реткліфф, який збирається незабаром завершити купівлю міноритарної частки акцій Манчестер Юнайтед.

За інформацією The Sun, Поттер вже провів переговори з Реткліффом.

Поттер залишається без роботи після звільнення з Челсі у квітні 2023 року.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед - перший клуб АПЛ, який двічі фінішував останнім в групі Ліги чемпіонів.