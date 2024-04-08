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Депай може пропустити матчі з Боруссією Дортмунд через травму

Сьогодні 17:51 115 0
Депай може пропустити матчі з Боруссією Дортмунд через травму
#Боруссія Дортмунд, #Ліга чемпіонів, #Мемфіс Депай, #Атлетико Мадрид

Джерело - AS.

Нападник Атлетико Мемфіс Депай може пропустити близько місяця через пошкодження.

Про це повідомляє AS.

Нідерландець пропустив два останніх заняття з командою через м’язовий дискомфорт.

Зазначається, що Мемфіс може не зіграти у чвертьфінальному протистоянні з дортмундською Боруссією в Лізі чемпіонів.

Терміни відновлення 30-річного нападника стануть відомі згодом.

Цього сезону Депай провів 28 матчів за Атлетико у всіх турнірах. Форвард забив у них дев’ять голів і віддав дві результативні передачі.

Перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Атлетико та Боруссією Дортмунд відбудеться в середу, 10 квітня, початок — о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що футболістом цікавиться Севілья.

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