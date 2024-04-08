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Кривбас - Ворскла: визначилися стартові склади команд на матч 23 туру УПЛ

Сьогодні 17:01 152 0
Кривбас - Ворскла: визначилися стартові склади команд на матч 23 туру УПЛ
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Кривбас зустрінеться з Ворсклою в матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24. Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Стартові склади

Кривбас: Маханьков, Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго, Бізімана, Вакулко, Кузик, Хомченовський, Соса, Кожушко

Ворскла: Ісенко, Пердута, Крупський, Хрпичук, Павлюк, Кане, Мякушко, Сіссоко, Степанюк, Ковталюк, Корнієнко

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі, початок — о 18:00 за київським часом. Дивитися зустріч можна буде на каналі UPL.TV, який  доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Українська Прем'єр-ліга - УПЛ
Кривий Ріг, 23 тур, 8 квітня
Кривбас (Кривий Ріг) - Ворскла (Полтава)

Напередодні Полісся втримало перемогу над Минаєм у яскравому матчі з 5 голами, Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Рух. Також Верес розгромно переміг Оболонь, а Чорноморець у більшості здолав Олександрію.

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