Дідик пояснив поразку від Шахтаря

Гравці Руха не змогли виконати установку тренерського штабу в матчі Української Прем'єр-ліги проти Шахтаря.

Про це повідомив оборонець львівського клубу Роман Дідик.

"Матч вийшов не таким, як ми хотіли, адже команда бажала здобути кращий результат. Нам не вдалося виконати установку тренерського штабу і Рух не продемонстрував свої найкращі якості.

Ця поразка має стати для нас уроком. Це досвід і команда повинна зробити правильні висновки та попрацювати над тим, аби виправити свої помилки", - сказав Дідик.