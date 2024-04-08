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Динамо - ЛНЗ: стали відомі стартові склади команд на матч 23 туру УПЛ

Сьогодні 14:33 226 0
Динамо - ЛНЗ: стали відомі стартові склади команд на матч 23 туру УПЛ
#Динамо Київ, #ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо прийматиме ЛНЗ у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24. Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Лідер киян Андрій Ярмоленко вийде в стартовому складі вперше після відновлення від травми коліна.

Стартові склади

Динамо Київ: Нещерет, Вівчаренко, Попов, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Андрієвський, Кабаєв, Тимчик, Дячук

ЛНЗ Черкаси: Кучеренко, Муравський, Ковальов, Саліху, Стасюк, Норенков, Рибалка, Бойко, Яшарі, Наумець, Молло

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, початок — о 15:30 за київським часом. Дивитися зустріч можна буде на каналі 2+2.

Українська Прем'єр-ліга - УПЛ
Київ, 23 тур, 8 квітня
Динамо (Київ) - ЛНЗ (Черкаси)

Нагадаємо, що Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Рух. Також Верес розгромно переміг Оболонь, а Чорноморець у більшості здолав Олександрію.

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