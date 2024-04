П'ять провідних гравців Баварії повернулися до тренувань напередодні першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Арсеналом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Серед цих футболістів голкіпер мюнхенців Мануель Ноєр, захисники Нуссаїр Мазрауї та Александр Павлович, а також нападники Лерой Сане та Кінгслі Коман. Зазначається, що лише Саша Бої та Буна Сарр пропустять гру з "канонірами".

🚨 Manuel Neuer, Kingsley Coman, Leroy Sané, Mazraoui and also Pavlović all back in team training for Bayern.



Only Sacha Boey and Bouna Sarr will miss the game vs Arsenal. ⛔️ pic.twitter.com/qKIaAuGfgu