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Кілька гравців основи Баварії відновилися від травми напередодні матчу з Арсеналом

Сьогодні 15:29 161 0
Кілька гравців основи Баварії відновилися від травми напередодні матчу з Арсеналом
#Арсенал (Лондон), #Баварія, #Ліга чемпіонів, #Мануель Ноєр, #Нуссаїр Мазрауї, #Лерой Сане, #Кінгслі Коман, #Александр Павлович

Джерело - Чемпіон.

П'ять провідних гравців Баварії повернулися до тренувань напередодні першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Арсеналом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Серед цих футболістів голкіпер мюнхенців Мануель Ноєр, захисники Нуссаїр Мазрауї та Александр Павлович, а також нападники Лерой Сане та Кінгслі Коман. Зазначається, що лише Саша Бої та Буна Сарр пропустять гру з "канонірами".

Нагадаємо, що під час міжнародної паузи в 37-річного Ноєра діагностували розтягнення м’язу лівого аддуктора.

Перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА між Арсеналом та Баварією відбудеться у вівторок, 9 квітня, початок — о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

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