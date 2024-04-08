Джерело - Чемпіон.
П'ять провідних гравців Баварії повернулися до тренувань напередодні першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Арсеналом.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Серед цих футболістів голкіпер мюнхенців Мануель Ноєр, захисники Нуссаїр Мазрауї та Александр Павлович, а також нападники Лерой Сане та Кінгслі Коман. Зазначається, що лише Саша Бої та Буна Сарр пропустять гру з "канонірами".
🚨 Manuel Neuer, Kingsley Coman, Leroy Sané, Mazraoui and also Pavlović all back in team training for Bayern.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 8, 2024
Only Sacha Boey and Bouna Sarr will miss the game vs Arsenal. ⛔️ pic.twitter.com/qKIaAuGfgu
Нагадаємо, що під час міжнародної паузи в 37-річного Ноєра діагностували розтягнення м’язу лівого аддуктора.
Перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА між Арсеналом та Баварією відбудеться у вівторок, 9 квітня, початок — о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.