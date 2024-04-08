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Президент Звягеля: Не думаю, що варто багато уваги приділяти футбольній команді, яка, на щастя, не постраждала

Сьогодні 13:47 184 0
Президент Звягеля: Не думаю, що варто багато уваги приділяти футбольній команді, яка, на щастя, не постраждала

Джерело - Tribuna.com.

Президент Звягеля Дмитро Костюк вважає, що не варто перейматися за стан гравців його клубу після нічної атаки на місто. 

30-річний політик запевнив, що атака росіян ніяк не позначилася на команді в коментарі для Tribuna.com. 

"Команда - гравці, тренери, персонал - такі ж люди, як і всі українці, які понад два роки живуть в умовах війни під постійною загрозою ракетних ударів. Скільки людей пережили окупацію, скільки воюють на фронті і щодня на їхніх очах розриваються тіла побратимів. Думаю, всі наші члени команди розуміють, що ми у війні не перший день, так що ніяк ця подія не позначилася на команді і ніяких панічних реакцій ні від кого немає.

Користуючись нагодою, від імені команди хочу висловити співчуття тим, хто постраждав і хто в ці хвилини не може вийти на вулицю з дитиною через забруднене повітря, хто в стані емоційного шоку тощо — ми дякуємо місту і його жителям, завдяки яким в першу чергу існує команда і дуже вдячні за вчорашній матч з ЮКСА, де підтримати команду прийшла максимальна кількість вболівальників.

На жаль, це не перша подібна трагедія в нашому місті, раніше був прильот просто в спальний мікрорайон, де в людей хати, багато хто загинув, багато хто втратив житло. Про ситуацію в Куп“янську, Краматорську і інших містах нашої країни годі й говорити, тому я не думаю, що варто багато уваги приділяти футбольній команді, яка, на щастя, не постраждала", — сказав Костюк.

Зранку 8 квітня Звягельська міська рада повідомила, що внаслідок російської атаки на об’єкт інфраструктури з’явилася загроза забруднення повітря. 

Нагадаємо, нещодавно до Звягеля приєднався колишній гравець Арсенала U-23 Джордж Льюїс. Легіонер розповів, що йому страшно, коли летять ракети о 6-й ранку. 

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