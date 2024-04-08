Президент Звягеля: Не думаю, що варто багато уваги приділяти футбольній команді, яка, на щастя, не постраждала

Президент Звягеля Дмитро Костюк вважає, що не варто перейматися за стан гравців його клубу після нічної атаки на місто.

30-річний політик запевнив, що атака росіян ніяк не позначилася на команді в коментарі для Tribuna.com.

"Команда - гравці, тренери, персонал - такі ж люди, як і всі українці, які понад два роки живуть в умовах війни під постійною загрозою ракетних ударів. Скільки людей пережили окупацію, скільки воюють на фронті і щодня на їхніх очах розриваються тіла побратимів. Думаю, всі наші члени команди розуміють, що ми у війні не перший день, так що ніяк ця подія не позначилася на команді і ніяких панічних реакцій ні від кого немає. Користуючись нагодою, від імені команди хочу висловити співчуття тим, хто постраждав і хто в ці хвилини не може вийти на вулицю з дитиною через забруднене повітря, хто в стані емоційного шоку тощо — ми дякуємо місту і його жителям, завдяки яким в першу чергу існує команда і дуже вдячні за вчорашній матч з ЮКСА, де підтримати команду прийшла максимальна кількість вболівальників. На жаль, це не перша подібна трагедія в нашому місті, раніше був прильот просто в спальний мікрорайон, де в людей хати, багато хто загинув, багато хто втратив житло. Про ситуацію в Куп“янську, Краматорську і інших містах нашої країни годі й говорити, тому я не думаю, що варто багато уваги приділяти футбольній команді, яка, на щастя, не постраждала", — сказав Костюк.

Зранку 8 квітня Звягельська міська рада повідомила, що внаслідок російської атаки на об’єкт інфраструктури з’явилася загроза забруднення повітря.