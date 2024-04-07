Легіонер Звягеля: Страшно, коли на тебе летять ракети о 6-й ранку

Джерело - Український футбол.

Новачок Звягеля Джордж Льюїс розповів, як переживає ракетні обстріли з боку країни-терористки.

Своїми емоціями від життя в Україні норвежець поділився в інтерв’ю "Українському футболу".

"Так, страшно, коли на тебе летять ракети о 6-й ранку, проте ми всі тут в однаковій ситуації й усі залишаємось сильними. Приїхати в Україну було моїм рішенням. Рідні переживають, так, але я вирішую, що мені робити з кар’єрою, тому фінальне слово в будь-якому разі за мною", — сказав Льюїс.

Нагадаємо, Джордж має досвід виступів за Арсенал U-23. Свого часу норвезький вінгер навіть залучався до тренувань з першою командою, але не зміг розкрити свій потенціал у повній мірі через травми. У першому ж матчі за Звягель Льюїс забив свій дебютний гол.