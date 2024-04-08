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Директор академії Кривбаса звинуватив гранда УПЛ у спробах переманити юних гравців у день трагедії в Дніпрі

Сьогодні 12:27 175 0
Директор академії Кривбаса звинуватив гранда УПЛ у спробах переманити юних гравців у день трагедії в Дніпрі
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо, #Шахтар Донецьк

Джерело - Кривбас.

Неназваний гранд українського футболу переманював гравців академії Кривбаса у день обстрілу Дніпра, який стався 2 квітня. 

Про це заявив директор академії Кривбаса Олег Чайка. 

"Чесно кажучи, ця ситуація шокувала нас двічі. Приліт - це черговий терористичний акт нашого неадекватного сусіда, який майже щодня тероризує мирне населення України. А от є те, чому дійсно немає пояснення.

В день трагедії деяким нашим юним гравцям зателефонували скаути одного з наших грандів і запропонували переїхати і тренуватися з їх клубом, начебто, в безпеці. Одразу після прильоту! Не всій команді, а тільки точково найсильнішим гравцям.

Це просто не вкладається в голові. Це ж мародество якесь? Як-то кажуть, з такими "своїми" і ворогів не треба", — сказав Чайка.

Нагадаємо, внаслідок вищезгаданого обстрілу була пошкоджена спортивна база Дніпра-1, а також будівля Дніпровсього фахового коледжу спорту, в якому займаються вихованці Кривбаса. 

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