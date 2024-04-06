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04.04.2024 22:11 292

Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця

У календарі вказано базові дати матчів
Сьогодні 15:59 6438 0
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця
#Агробізнес, #Вікторія, #Епіцентр, #Інгулець, #Карпати, #Лівий берег, #Прикарпаття, #СК Полтава, #Нива Бузова, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

22 березня 2024 року стартував другий етап футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі. 

За результатами першого етапу команди, які посіли з першого по п’яте місця груп А та Б сформували групу "Чемпіонська" за вихід до УПЛ з урахуванням показників першого етапу в іграх між собою. 

Пропонуємо Вашій увазі календар матчів групи "Чемпіонська". У календарі вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.

Турнірна таблиця

Календар матчів групи "Чемпіонська" української Першої ліги:

Перше коло
1 тур

22 березня 2024 рік 

  • 13:00. Прикарпаття - Інгулець 0:1

23 березня 2024 рік

  • 12:30. Кудрівка-Нива - Лівий берег 1:5
  • 13:30. Епіцентр - ФСК Маріуполь 1:1
  • 14:00. Карпати - СК Полтава 2:1

24 березня 2024 рік

  • 13:15. Агробізнес - Вікторія 0:0

2 тур

29 березня 2024 рік 

  • 12:00. ФСК Маріуполь - Прикарпаття 1:1
  • 13:00. Карпати - Вікторія 1:0
  • 13:30. Лівий берег - Агробізнес 3:0

30 березня 2024 рік

  • 12:30. СК Полтава - Епіцентр 0:0
  • 14:00. Інгулець - Кудрівка-Нива 0:0

3 тур

5 квітня 2024 рік 

  • 12:00. Прикарпаття - Лівий берег 0:1

6 квітня 2024 рік

  • 12:00. Карпати - ФСК Маріуполь 3:1
  • 13:00. Агробізнес - Інгулець 1:0
  • 14:00. Кудрівка-Нива - СК Полтава 2:2

7 квітня 2024 рік

  • 12:00. Епіцентр - Вікторія

4 тур

13 квітня 2024 рік 

  • Лівий берег - Карпати
  • Інгулець - Епіцентр
  • СК Полтава - Агробізнес
  • ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива
  • Вікторія - Прикарпаття
5 тур

20 квітня 2024 рік 

  • Прикарпаття - СК Полтава
  • Кудрівка-Нива - Вікторія
  • Агробізнес - ФСК Маріуполь
  • Епіцентр - Лівий берег
  • Карпати - Інгулець
Друге коло
6 тур

27 квітня 2024 рік 

  • Інгулець - Прикарпаття
  • Лівий берег - Кудрівка-Нива
  • Вікторія - Агробізнес
  • ФСК Маріуполь - Епіцентр
  • СК Полтава - Карпати

7 тур

4 травня 2024 рік

  • Карпати - Вікторія
  • Епіцентр - СК Полтава
  • Агробізнес - Лівий берег
  • Кудрівка-Нива - Інгулець 
  • Прикарпаття - ФСК Маріуполь 

8 тур

11 травня 2024 рік 

  • Лівий берег - Прикарпаття
  • СК Полтава - Кудрівка-Нива
  • Інгулець - Агробізнес
  • Вікторія - Епіцентр
  • ФСК Маріуполь - Карпати

9 тур

18 травня 2024 рік 

  • Прикарпаття - Вікторія
  • Кудрівка-Нива - ФСК Маріуполь
  • Агробізнес - СК Полтава
  • Епіцентр - Інгулець
  • Карпати - Лівий берег

10 тур

25 травня 2024 рік 

  • Інгулець - Карпати
  • Лівий берег - Епіцентр
  • ФСК Маріуполь - Агробізнес
  • Вікторія - Кудрівка-Нива
  • СК Полтава - Прикарпаття
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