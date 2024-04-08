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Став відомий склад збірної U-17 на два спаринги у Кіпрі

Сьогодні 10:17 221 0
Став відомий склад збірної U-17 на два спаринги у Кіпрі

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футболу U-17 оголосила склад, який у межах підготовки до Євро-2024 проведе два спаринги у Кіпрі.

Тренерський штаб викликав відразу п'ять легіонерів.

Про це інформує УАФ.

Контрольні поєдинки було заплановано на 9 та 11 квітня.

Час початку обох товариських матчів — 16:30 за Києвом.

Склад

  • Воротарі: Олександр Харечко (Рух Львів), Назар Макаренко (Дніпро-1).
  • Захисники: Євген Бойко, Дем’ян Третяк (обидва — Динамо Київ), Максим Баршак (Рух Львів), Єгор Данковський, Микита Шелекета (обидва — Шахтар Донецьк), Кирило Дігтярь (Металіст Харків), Євгеній Рябоконь (Словацко, Чехія), Максим Цимбалюк (Вісла, Польща).
  • Півзахисники: Владислав Тютюнов, Євгеній Гармаш (обидва — Шахтар Донецьк), Артем Угринчук (Рух Львів), Богдан Попов (Емполі, Італія).
  • Нападники: Іван Андрейко (Динамо Київ), Назар Бондар, Іван Денисов (обидва — Рух Львів), Нікіта Кривцов (Кельн, Німеччина), Дмитро Зудін (Гайдук, Хорватія).

Нагадаємо, збірна Кіпру є одним із суперників української команди на Євро-2024 (U-17), куди вона відібралася навесні.

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