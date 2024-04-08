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Вражала та пристрасть, яку він демонстрував: новачок Звягеля виділив топгравця Арсенала, з яким тренувався у першій команді

Сьогодні 07:54 139 0
Вражала та пристрасть, яку він демонстрував: новачок Звягеля виділив топгравця Арсенала, з яким тренувався у першій команді
#Звягель

Джерело - Український футбол.

Новачок Звягеля Джордж Льюїс був вражений самовіддачею та працелюбністю Олександра Зінчнека під час тренувань з першою командою Арсенала. 

Своїми спогадами про українського захисника "канонірів" Джорлж поділився в інтерв’ю "Українському футболу". 

"Зінченко – топ як людина та гравець. Він неймовірний, думаю, що травми не зроблять його гіршим і він, звісно, буде грати на тому ж рівні. Коли мені випадала можливість тренуватись з основою, я часто грав саме проти Зінченка і мене вражала та пристрасть, яку він демонстрував, контроль м’яча, а це було тільки тренування! Уявити не можу, як це грати – поруч з ним на полі", - сказав Льюїс. 

Нещодавно норвезький вінгер Звягеля також висловився про війну

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