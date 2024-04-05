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Комерційний директор Шахтаря: Ми максимально близькі до домовленості з Шальке

Сьогодні 21:54 182 0
Комерційний директор Шахтаря: Ми максимально близькі до домовленості з Шальке
#Шальке, #Шахтар

Джерело - UA-Футбол.

Комерційний директор Шахтаря Дмитро Кириленко повідомив, що "гірники" близькі до домовленості щодо проведення єврокубкових матчів сезону-2024/25 на стадіоні Шальке в Гельзенкірхені.

Про це функціонер повідомив у коментарі для UA-Футбол.

"Ми дійсно перебуваємо в стані переговорів з Шальке щодо проведення домашніх матчів у єврокубках сезону-2024/25 у Гельзенкірхені. Шальке на наше прохання проводить опитування серед своїх уболівальників на цю тему, щоб краще розуміти їхній інтерес та настрій.

Ми максимально близькі до домовленості з Шальке, але при цьому розглядаємо й інші варіанти. Остаточно визначимось у цьому питанні до кінця квітня", - сказав Кириленко.

Зазначимо, поєдинки єврокубків сезону-2023/2024 донеччани проводили на Фолькспаркштадіоні у Гамбурзі.

Нагадаємо, що Шальке провів опитування серед вболівальників щодо потенційних домашніх матчів Шахтаря на своєму стадіоні.

Раніше ми повідомляли, шо "помаранчево-чорні" можуть провести єврокубкові матчі наступного сезону в Дюссельдорфі.

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