Комерційний директор Шахтаря: Ми максимально близькі до домовленості з Шальке

Комерційний директор Шахтаря Дмитро Кириленко повідомив, що "гірники" близькі до домовленості щодо проведення єврокубкових матчів сезону-2024/25 на стадіоні Шальке в Гельзенкірхені.

Про це функціонер повідомив у коментарі для UA-Футбол.

"Ми дійсно перебуваємо в стані переговорів з Шальке щодо проведення домашніх матчів у єврокубках сезону-2024/25 у Гельзенкірхені. Шальке на наше прохання проводить опитування серед своїх уболівальників на цю тему, щоб краще розуміти їхній інтерес та настрій.

Ми максимально близькі до домовленості з Шальке, але при цьому розглядаємо й інші варіанти. Остаточно визначимось у цьому питанні до кінця квітня", - сказав Кириленко.