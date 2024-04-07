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Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Ліверпулем: результати матчів 32 туру АПЛ

Сьогодні 19:31 226 0
Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Ліверпулем: результати матчів 32 туру АПЛ
#Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед, #Ноттінгем, #Тоттенгем, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

У 32 турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед вдома не переграв Ліверпуль.

Матч завершився з рахунком 2:2. Через втрату очок "мерсисайдці" не змогли повернутися на перше місце у турнірній таблиці, пропустивши вперед Арсенал Олександра Зінченка.

Чемпіонат Англії - АПЛ
32 тур, 7 квітня

Манчестер Юнайтед - Ліверпуль 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Діас, 1:1 - 50 Фернандеш, 2:1 - 67 Мейну, 2:2 - 84 Салах (пен)

Гол Фернандеша

Гол Мейну

Сьогодні, 7 квітня, в АПЛ відбудеться ще кілька ігор:

19:30. Шеффілд Юнайтед - Челсі

20:00. Тоттенгем - Ноттінгем

Решта матчів цього туру пройшли 6 квітня. Зокрема, Астон Вілла видала перестрілку з Брентфордом, а Манчестер Сіті здійснив камбек у матчі проти Крістал Пелес. З усіма результатами вчорашнього ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням

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