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Епіцентр впевнено переміг Вікторію у матчі 3 туру Першої ліги

Сьогодні 14:01 143 0
Епіцентр впевнено переміг Вікторію у матчі 3 туру Першої ліги
#Вікторія, #Епіцентр, #МФК Металург, #Нива Тернопіль

Джерело - Чеміпон.

Кам'янець-подільський Епіцентр впевнено здолав сумську Вікторію у матчі 3-го туру групи "Чемпіонська" Першої ліги чемпіонату України з футболу сезону-2023/24.

Гра завершилася з рахунком 3:1.

Чемпіонат України з футболу Перша ліга

3 тур, група "Чемпіонська"

Епіцентр — Вікторія 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 17' Чеглов, 1:1 - 36' Мороз, 2:1 - 46' Ліповуз, 58' - Кравчук

У неділю, 7 квітня, також відбудеться одна гра у групі "Вибування". Запорізький МФК Металург прийматиме тернопільську Ниву.

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