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Теслюк — про гру із Шахтарем: Після зміни тренера у "гірників" з'явилося більше конструктиву

Сьогодні 13:25 137 0
Теслюк — про гру із Шахтарем: Після зміни тренера у "гірників" з'явилося більше конструктиву
#Рух, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Football.ua.

Форвард львівського Руха Денис Теслюк вважає, що Шахтар став сильнішим після зміни головного тренера та поділився очікуваннями від центрального матчу 22 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24.

Про це він повідомив в інтерв'ю для Football.ua.

"Рух готується до матчу з Шахтарем, як і до будь-якого іншого суперника в УПЛ, ми нікого не виділяємо окремо. Так, зараз "гірники" лідирують у чемпіонаті, але ми зосереджені на своїй грі і для нас важливо здобути позитивний результат у наступному поєдинку.

Нашими сильними сторонами є пресинг та швидкість і ми повинні якісно зіграти проти Шахтаря, тож зараз плідно працюємо на тренуваннях. Настрій у всіх позитивний, адже в попередньому матчі вдалося перемогти ЛНЗ. Черкасці були дуже непростим суперником і виграли у нас в першому колі, тож приємно, що вдалося взяти реванш у рідних стінах.

Тепер нам протистоятиме Шахтар і це буде цікавий матч. Донецька команда стала сильнішою після зміни тренера наприкінці минулого року, у їхній грі з’явилося більше конструктиву. Водночас важливо нав’язати супернику боротьбу на кожному клаптику поля, пресингувати його і демонструвати свій звичний футбол. Хочеться відібрати очки у лідера УПЛ та подарувати радість уболівальникам Руху", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, матч Шахтар — Рух відбудеться 7 квітня. Початок — о 18:00 за київським часом.

В інших матчах дня Колос зіграє з клубом Металіст 1925, а Чономорецб приймає Олександрію. 

Раніше ми повідомляли, що напередодні Верес розгромно переміг Оболонь

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