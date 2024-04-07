Верес оштрафував свого гравця за безглузде вилучення

Джерело - УПЛ ТБ.

Верес оштрафував чорногорського нападника Марко Мрвальєвича за червону картку, яку він отримав за удар ліктем в обличчя суперника в матчі проти Кривбаса.

Про це повідомив спортивний директор рівненського клубу Юрій Габовда.

"Треба віддати належне нашій команді, яка показала хорошу гру з Кривбасом. Ця картка якраз і вплинула на хід поєдинку. Звичайно, він буде оштрафований, і він це прекрасно розуміє", - сказав Габовда.

Нагадаємо, після того, як Мрвальєвич отримав червону картку, Кривбас зміг повести в рахунку та звести матч до впевненої перемоги з рахунком 2:0. Як повідомив ведучий УПЛ ТБ Максим Гіленко, Марко отримав 1 матч дискваліфікації + 2 умовно.