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Верес оштрафував свого гравця за безглузде вилучення

Сьогодні 13:30 170 0
Верес оштрафував свого гравця за безглузде вилучення
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ, #УПЛ ТВ

Джерело - УПЛ ТБ.

Верес оштрафував чорногорського нападника Марко Мрвальєвича за червону картку, яку він отримав за удар ліктем в обличчя суперника в матчі проти Кривбаса. 

Про це повідомив спортивний директор рівненського клубу Юрій Габовда. 

"Треба віддати належне нашій команді, яка показала хорошу гру з Кривбасом. Ця картка якраз і вплинула на хід поєдинку. Звичайно, він буде оштрафований, і він це прекрасно розуміє", - сказав Габовда. 

Нагадаємо, після того, як Мрвальєвич отримав червону картку, Кривбас зміг повести в рахунку та звести матч до впевненої перемоги з рахунком 2:0. Як повідомив ведучий УПЛ ТБ Максим Гіленко, Марко отримав 1 матч дискваліфікації + 2 умовно. 

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