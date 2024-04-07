Верона прийме Дженоа Малиновського, Ювентус зіграє з Фіорентиною: розклад матчів 31 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

7 квітня у межах 31 туру чемпіонату Італії відбудуться 5 матчів.

Зокрема, Верона прийме Дженоа, за який виступає Руслан Малиновський, а Ювентус у принциповому протистоянні зійдеться з Фіорентиною.

Розклад матчів 31 туру Серії А

13:30 Фрозіноне — Болонья

16:00 Монца — Наполі

19:00 Верона — Дженоа

19:00 Кальярі — Аталанта

21:45 Ювентус — Фіорентина

Нагадаємо, напередодні Рома мінімально переграла Лаціо в столичному дербі. Результати цього інших поєдинків доступні за цим посиланням.