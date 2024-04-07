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Верона прийме Дженоа Малиновського, Ювентус зіграє з Фіорентиною: розклад матчів 31 туру Серії А

Сьогодні 12:34 83 0
Верона прийме Дженоа Малиновського, Ювентус зіграє з Фіорентиною: розклад матчів 31 туру Серії А
#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

7 квітня у межах 31 туру чемпіонату Італії відбудуться 5 матчів. 

Зокрема, Верона прийме Дженоа, за який виступає Руслан Малиновський, а Ювентус у принциповому протистоянні зійдеться з Фіорентиною. 

Розклад матчів 31 туру Серії А

  • 13:30 Фрозіноне — Болонья
  • 16:00 Монца — Наполі
  • 19:00 Верона — Дженоа
  • 19:00 Кальярі — Аталанта
  • 21:45 Ювентус — Фіорентина

Нагадаємо, напередодні Рома мінімально переграла Лаціо в столичному дербі. Результати цього інших поєдинків доступні за цим посиланням

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