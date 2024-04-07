Чорноморець — Олександрія: відомі стартові склади матчу 23 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги з футболу зустрінеться з Олександрію в Одесі.

Стали відомі стартові склади команд.

Початок гри – о 13:00 за київським часом.

Стартові склади

Чорноморець: Варакута, Путря, Салюк, Гучек, Брагару, Васильєв, Кузик, Бойчук, Єрмаков, Бадібанга, Штогрін.

Олександрія: Шевченко, Калітвінцев, Кулаков, Шулянський, Логінов, Бєляєв, Мартинюк, Калюжний, Кампос, Копина, Михайленко.

Українська Прем'єр-ліга з футболу, 23 тур

Одеса, 7 квітня

Чорноморець – Олександрія

Одесити посідають 8-му сходинку, а підопічні тренера Руслана Ротаня займають 11-те місце в турнірній таблиці.

В інших матчах дня Колос зіграє з клубом Металіст 1925, а у центральній грі туру зустрінуться Шахтар і Рух.

Нагадаємо, напередодні Верес розгромно переміг Оболонь.