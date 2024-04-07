Головне
Ферстаппен упевнено виграв Гран-прі Японії
Сьогодні 10:00 4088
Барселона націлилася на зіркового українця
Сьогодні 13:07 89
Двічі по 25: європейські гравці встановили рекорд НБА за кількістю трипл-даблів
Сьогодні 12:45 80
Усик вірить, що зможе провести бій на НСК Олімпійський
Сьогодні 11:17 3322
Домінація Ред Булл в Японії: усе про четвертий етап Формули-1 сезону-2024
Сьогодні 10:06 2326
Атлетик уперше за 40 років виграв Кубок Іспанії
Сьогодні 01:54 1645
Бенфіка Трубіна на останніх хвилинах поступилась Спортингу в 28 турі чемпіонату Португалії
Сьогодні 00:35 3884
Арсенал розібрався з Брайтоном, Евертон здолав Бернлі: результати матчів 32 туру АПЛ
Вчора 21:30 1114
Насар та Лопес встановили світові рекорди: результати 7 дня Кубку світу
Вчора 21:20 288
Черкаські Мавпи вирвали перемогу над Дніпром у першій півфінальній грі Суперліги
Вчора 20:27 242 1
Прямі трансляції

Чорноморець — Олександрія: відомі стартові склади матчу 23 туру УПЛ

Сьогодні 12:19 107 0
Чорноморець — Олександрія: відомі стартові склади матчу 23 туру УПЛ
Фото:УПЛ
#Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги з футболу зустрінеться з Олександрію в Одесі.

Стали відомі стартові склади команд.

Початок гри – о 13:00 за київським часом. 

Стартові склади

Чорноморець: Варакута, Путря, Салюк, Гучек, Брагару, Васильєв, Кузик, Бойчук, Єрмаков, Бадібанга, Штогрін.

Олександрія: Шевченко, Калітвінцев, Кулаков, Шулянський, Логінов, Бєляєв, Мартинюк, Калюжний, Кампос, Копина, Михайленко.

Українська Прем'єр-ліга з футболу, 23 тур

Одеса, 7 квітня

 Чорноморець – Олександрія

Одесити посідають 8-му сходинку, а підопічні тренера Руслана Ротаня займають 11-те місце в турнірній таблиці.

В інших матчах дня Колос зіграє з клубом Металіст 1925, а у центральній грі туру зустрінуться Шахтар і Рух. 

Нагадаємо, напередодні Верес розгромно переміг Оболонь

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 6924
Боротьба за виживання: Верес розгромив Оболонь у 23 турі УПЛ Боротьба за виживання: Верес розгромив Оболонь у 23 турі УПЛ 4832 3
Ферстаппен упевнено виграв Гран-прі Японії Ферстаппен упевнено виграв Гран-прі Японії 4088
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 4415
Молодіжна жіноча збірна України втратила шанси вийти на Євро-2024 Молодіжна жіноча збірна України втратила шанси вийти на Євро-2024 9493
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 97347
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11718
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 359524
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 160547
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10972 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339419 9
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106726