Ліверпуль зіграє з МЮ, Шеффілд прийме Челсі Мудрика: розклад матчів 32 туру АПЛ

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7 квітня у межах 32 туру Англійської Прем’єр-ліги відбудеться три матчі.

У центральному матчі туру зустрінуться Ліверпуль та Манчестер Юнайтед. Протистояння між мерсисайдцями та "червоними дияволами" також називають Північно-західним дербі.

Розклад матчів 32 туру АПЛ

17:30 Манчестер Юнайтед — Ліверпуль

19:30 Шеффілд Юнайтед — Челсі

22:00 Тоттенгем — Ноттінгем

Решта матчів цього туру пройшли 6 квітня. Зокрема, Астон Вілла видала перестрілку з Брентфордом, а Манчестер Сіті здійснив камбек у матчі проти Кристал Пелес. З усіма результатами вчорашнього ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням.