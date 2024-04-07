Ліверпуль зіграє з МЮ, Шеффілд прийме Челсі Мудрика: розклад матчів 32 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
7 квітня у межах 32 туру Англійської Прем’єр-ліги відбудеться три матчі.
У центральному матчі туру зустрінуться Ліверпуль та Манчестер Юнайтед. Протистояння між мерсисайдцями та "червоними дияволами" також називають Північно-західним дербі.
Розклад матчів 32 туру АПЛ
- 17:30 Манчестер Юнайтед — Ліверпуль
- 19:30 Шеффілд Юнайтед — Челсі
- 22:00 Тоттенгем — Ноттінгем
Решта матчів цього туру пройшли 6 квітня. Зокрема, Астон Вілла видала перестрілку з Брентфордом, а Манчестер Сіті здійснив камбек у матчі проти Кристал Пелес. З усіма результатами вчорашнього ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням.