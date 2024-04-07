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Ліверпуль зіграє з МЮ, Шеффілд прийме Челсі Мудрика: розклад матчів 32 туру АПЛ

Сьогодні 11:00 162 0
Ліверпуль зіграє з МЮ, Шеффілд прийме Челсі Мудрика: розклад матчів 32 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

7 квітня у межах 32 туру Англійської Прем’єр-ліги відбудеться три матчі. 

У центральному матчі туру зустрінуться Ліверпуль та Манчестер Юнайтед. Протистояння між мерсисайдцями та "червоними дияволами" також називають Північно-західним дербі. 

Розклад матчів 32 туру АПЛ

  • 17:30 Манчестер Юнайтед — Ліверпуль
  • 19:30 Шеффілд Юнайтед — Челсі
  • 22:00 Тоттенгем — Ноттінгем

Решта матчів цього туру пройшли 6 квітня. Зокрема, Астон Вілла видала перестрілку з Брентфордом, а Манчестер Сіті здійснив камбек у матчі проти Кристал Пелес. З усіма результатами вчорашнього ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням

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