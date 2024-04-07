Вже в наступному матчі АПЛ Арсенал може повторити легендарне досягнення команди Венгера

Джерело - OptaJoe.

У наступному турі Англійської Прем’єр-ліги Арсенал може повторити досягнення команди зразка сезону-2004/05, яка не поступалася в рахунку в 12 матчах поспіль.

Відповідну статистику наводить портал Opta.

Зазначається, що "каноніри" не програвали жодної хвилини у період з лютого по травень 2005 року. Тоді вражаюча серія команди Арсена Венгера тривала 12 поєдинків. Зараз же вона нараховує 11 матчів, тобто Олександр Зінченко та компанія перебувають у кроці від історичного досягнення.

У наступному турі чемпіонату Англії Арсенал вдома прийматиме Астон Віллу. Перед цим лондонці проведуть домашній матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Нагадаємо, за матч з Брайтоном Зінченко отримав найменшу оцінку від WhoScored серед усіх гравців стартового складу Арсенала.