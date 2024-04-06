Джерело - Чемпіон.
Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін розпочне матч 28 туру Прімейра-ліги проти Спортінга у стартовому складі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
📋 O nosso 𝗢𝗡𝗭𝗘! #SCPSLB • #LigaPortugal pic.twitter.com/jPlvKMRw9Y— SL Benfica (@SLBenfica) April 6, 2024
Гра розпочнеться о 22:30 за київським часом. Зазначимо, що для українця це буде 41 поєдинок за португальський клуб.
Нагадаємо, принципові суперники нещодавно зустрічалися у півфіналі кубку Португалії. Спортінгу вдалось вибити Бенфіку зі змагання.