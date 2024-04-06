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Трубін — у старті на дербі зі Спортингом

Сьогодні 22:06 112 0
Трубін — у старті на дербі зі Спортингом
#Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін розпочне матч 28 туру Прімейра-ліги проти Спортінга у стартовому складі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гра розпочнеться о 22:30 за київським часом. Зазначимо, що для українця це буде 41 поєдинок за португальський клуб.

Нагадаємо, принципові суперники нещодавно зустрічалися у півфіналі кубку Португалії. Спортінгу вдалось вибити Бенфіку зі змагання.

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