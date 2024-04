Реал визначився з основним воротарем на наступний сезон

Основним воротарем мадридського Реала на наступний сезон буде Тібо Куртуа. Клуб повністю довіряє бельгійцю.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

⚪️🇧🇪 Thibaut Courtois confirms good progress for his injury: "At the end of the month, I’ll be training with the group again".



Real Madrid 100% count on Thibaut as first goalkeeper for next season, club never changed the stance. pic.twitter.com/1rjbMYhDI1