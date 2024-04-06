Головне
Ярмоленко та Судаков як вирішальні чинники у чемпіонській гонці: головні інтриги 23 туру УПЛ
Сьогодні 09:17 294
Різні завдання Динамо та Шахтаря з однаковим фіналом: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,95
Сьогодні 11:05 193
Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні
Сьогодні 10:39 3027 2
Гран-прі Японії в розпалі: усе про етап Формули-1 у "країні сонця, що сходить"
Сьогодні 10:12 1397
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії
Сьогодні 10:06 3229 1
Прометей впевнено здолав Епіцентр-Подоляни у першому фінальному матчі Суперліги
Вчора 20:14 328
Жіноча збірна України впевнено стартувала у кваліфікації Євро-2025
Вчора 20:08 549
Збірна України на Євро-2024: на що варто ставити вже сьогодні
Вчора 19:30 640
Кубок світу в Пхукеті: Самуляк здобула три нагороди, Давидовій не вистачило трохи до п'єдесталу
Вчора 18:15 3538 1
Насібов здобув для України ліцензію на Олімпіаду-2024
Вчора 18:08 477
Прямі трансляції
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 12:08 764
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 10:01 650
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 09:54 438
Діназ - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Діназ - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 00:32 310
Кремінь - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
04.04.2024 22:11 289

Реал визначився з основним воротарем на наступний сезон

Сьогодні 13:12 198 0
Реал визначився з основним воротарем на наступний сезон
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Тібо Куртуа

Джерело - Чемпіон.

Основним воротарем мадридського Реала на наступний сезон буде Тібо Куртуа. Клуб повністю довіряє бельгійцю.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що королівський клуб ніколи не змінював свою позицію стосовно цього питання.

Нагадаємо, нещодавно 31-річний голкіпер розповів, що він повернеться до тренувань у загальній групі наприкінці квітня. 

Раніше повідомлялося, що через пошкодження бельгійця Реал запропонує українському воротарю Андрію Луніну підписати новий контракт.

Коментарі ()
Популярне зараз
Богачук: Я хочу битися в Україні Богачук: Я хочу битися в Україні 1459
Гран-прі Японії в розпалі: усе про етап Формули-1 у "країні сонця, що сходить" Гран-прі Японії в розпалі: усе про етап Формули-1 у "країні сонця, що сходить" 1397
Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні 3027 2
Кубок світу в Пхукеті: Самуляк здобула три нагороди, Давидовій не вистачило трохи до п'єдесталу Кубок світу в Пхукеті: Самуляк здобула три нагороди, Давидовій не вистачило трохи до п'єдесталу 3538 1
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії 3229 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 94061
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29656
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52005
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81696
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39872
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21160 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339383 9